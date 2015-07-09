Для получения марки контроля для прикрепления аудиовизуального произведения к экземпляру книги нужно заплатить трем государственным структурам

Баку. 9 июля. REPORT.AZ / Кабинет министров внес изменения в "Порядок использования и выдачи, формы, учета марки контроля".

Как сообщает Report, решение о внесении изменений подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменениям, заявитель для получения марки контроля для прикрепления аудиовизуального произведения, фонограммы, компьютерной программы, сборника информации к экземпляру книги должен будет заплатить министерству здравоохранения, государственному комитету по работе с религиозными организациями и агентству по авторским правам сумму, установленную Кабмином.

До сегодняшнего дня заявитель для получения марки контроля для прикрепления аудиовизуального произведения, фонограммы, компьютерной программы, сборника информации к экземпляру книги платил только агентству по авторским правам.

Отметим, что в "Порядке использования и выдачи, формы, учета марки контроля" сказано, что произведенным на территории Азербайджана и ввозимым в страну лекарственным средствам, аудиовизуальным произведениям, фонограммам, компьютерным программам, сборникам информации, экземплярам книг, литературе религиозного содержания (бумажным и электронным носителям), аудио и видеоматериалам, товарам и изделиям и другим информационным материалам религиозного содержания марка контроля в отношении лекарственных средств выдается министерством здравоохранения, в отношении аудиовизуальных произведений, фонограмм, компьютерных программ, сборников информации, экземпляров книг - агентством по авторским правам, а в отношении литературы религиозного назначения (бумажных и электронных носителей), аудио- и видеоматериалов, товаров и изделий и других информационных материалов религиозного назначения - государственным комитетом по работе с религиозными организациями.