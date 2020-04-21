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Для полицейских и журналистов подготовлены прозрачные маски - ФОТО

Для полицейских и журналистов подготовлены прозрачные маски

При поддержке Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики компанией Sumaks Technologies, являющейся резидентом Центра инкубации и акселерации ускорения INNOLAND, первоначально подготовлено 2 000 прозрачных масок.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Эти маски, которые являются безопасными и экологически чистыми продуктами, изготавливаются с использованием специального 3D-принтера и играют защитную роль против инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем.

В первую очередь этими масками обеспечат находящихся в непосредственном контакте с людьми полицейских и журналистов.

В то же время эти маски будут в открытой продаже, и их можно будет использовать повторно.

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