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Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест

Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденные постановлением Кабинета министров под номером 199 от 11 июн
Внутренняя политика
2 июня 2021 г. 10:35
Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест
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Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденные постановлением Кабинета министров под номером 199 от 11 июня 2020 года.

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, во время внутренних перелетов у пассажиров не будут требовать справку о ПЦР-тесте в связи с COVID-19, и у прибывших в Международный аэропорт Гейдар Алиев посредством внутренних перелетов медперсонал не будет брать мазок на проведение ПЦР-теста в связи с COVID-19.

Другим изменением у пассажиров внутренних рейсов будут проверять наличие только удостоверения личности (паспорта) и билета на соответствующий рейс.
Ранее пассажирам требовалось проходить тест на COVID-19 за 48 часов до полета.

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Версия на английском языке Azerbaijan removes PCR-test requirement for domestic flights
Версия на азербайджанском языке Ölkədaxili uçuşlar zamanı sərnişinlərdən PCR testi tələb olunmayacaq

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