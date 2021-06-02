Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест

Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденные постановлением Кабинета министров под номером 199 от 11 июн

Внесены изменения во "Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденные постановлением Кабинета министров под номером 199 от 11 июня 2020 года.

Как передает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменению, во время внутренних перелетов у пассажиров не будут требовать справку о ПЦР-тесте в связи с COVID-19, и у прибывших в Международный аэропорт Гейдар Алиев посредством внутренних перелетов медперсонал не будет брать мазок на проведение ПЦР-теста в связи с COVID-19.

Другим изменением у пассажиров внутренних рейсов будут проверять наличие только удостоверения личности (паспорта) и билета на соответствующий рейс.

Ранее пассажирам требовалось проходить тест на COVID-19 за 48 часов до полета.