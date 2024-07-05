Для победителей конкурса "Восхождение" готовятся программы, связанные с Карабахом

Для победителей конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") в 2024 году готовятся программы, связанные с Карабахом.

Для победителей конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") в 2024 году готовятся программы, связанные с Карабахом.

Об этом Report заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Он отметил, что полуфиналисты предлагают проекты, связанные с Карабахом.

"Они очень активны в этом вопросе. Неоднократно совершались поездки в Карабах. Участники ознакомились с работами, проведенными на этих территориях. Они активно участвуют в обсуждении реализуемых проектов", - сказал Гаджиев.