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Для победителей конкурса "Восхождение" готовятся программы, связанные с Карабахом

Для победителей конкурса "Восхождение" готовятся программы, связанные с Карабахом Для победителей конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") в 2024 году готовятся программы, связанные с Карабахом.
Внутренняя политика
5 июля 2024 г. 16:58
Для победителей конкурса Восхождение готовятся программы, связанные с Карабахом

Для победителей конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") в 2024 году готовятся программы, связанные с Карабахом.

Об этом Report заявил заместитель министра молодежи и спорта, руководитель Рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев.

Он отметил, что полуфиналисты предлагают проекты, связанные с Карабахом.

"Они очень активны в этом вопросе. Неоднократно совершались поездки в Карабах. Участники ознакомились с работами, проведенными на этих территориях. Они активно участвуют в обсуждении реализуемых проектов", - сказал Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri üçün Qarabağla bağlı proqramlar hazırlanır

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