Азер Джафаров: Для оздоровления судейского корпуса проделана большая работа

"Деятельность судов в Азербайджане налицо. Каждый имеющий доступ к информационной системе "Электронный суд" может ознакомиться с информацией о судьях и рассматриваемых делах. В стране построены новые здания для судов. Подобные работы делают судей еще более ответственными".

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра юстиции Азер Джафаров.

По его словам, контакты между общественностью и судьями происходят только в зале суда: "Это происходит во избежание каких-либо непроцессуальных случаев. Проделана большая работа для оздоровления судейского корпуса. Возможно, вы располагаете информацией о том, что многие судьи были наказаны и исключены из системы. В Азербайджане применяются самые прогрессивные правила, связанные с судейской системой. 60-70% судей уже отобраны по новым правилам".