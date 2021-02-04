Для определения заминированных участков будут привлечены частные компании

"Как вам известно, Армения не предоставила нам карты заминированных участков, поэтому важную роль здесь могут сыграть спутниковые изображения. Вместе с тем считаю, что мы должны привлечь к этой работе частные компании. Я уже дал указание, в настоящее врем

"Как вам известно, Армения не предоставила нам карты заминированных участков, поэтому важную роль здесь могут сыграть спутниковые изображения. Вместе с тем считаю, что мы должны привлечь к этой работе частные компании. Я уже дал указание, в настоящее время идут переговоры с иностранными компаниями".

Как сообщает Report, об этом 4 февраля в ходе приема в видеоформате Вугара Сулейманова по случаю его назначения председателем правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Считаю, что привлечение их станет важным шагом для облегчения нашей работы. Думаю, что параллельно с этим могут быть созданы и местные компании, так как такого опыта у нас до сих пор не было. Однако, учитывая объем работы, считаю, что могут быть созданы частные компании, бизнес-круги Азербайджана могут сказать здесь свое слово, таким образом, мы сможем проделать эту работу в более короткий срок. Конечно, эти частные компании должны быть обеспечены соответствующей техникой. Одновременно Агентству по разминированию следует предоставить им сертификаты, они должны пройти аккредитацию. В то же время могут быть созданы совместные предприятия с иностранными компаниями. Поэтому вы, как руководитель агентства, уделяйте внимание и этой работе", - сказал глава государства.