Для наблюдения за выборами аккредитацию в ЦИК прошли 117 международных наблюдателей

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день для наблюдения за предстоящим 26 сентября в Азербайджане референдумом аккредитацию в Центризбиркоме прошли 117 международных наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что эти лица являются представителями и парламентариями около 35-ти стран, а также международных организаций, включая Парламентскую Ассамблею Совета Европы: "Также есть достаточное количество граждан страны, желающих наблюдать за выборами. Сюда входят представители политических партий, граждане, изъявившие желание проводить наблюдения по собственной инициативе, а также представители зарегистрированных агитационных групп.

В целом, количество наблюдателей около 53 000. Во время голосования будет открыто более 5 600 избирательных участков.

На каждый избирательный участок приходится примерно по 10 наблюдателей. Считаю, что присутствие на каждом избирательном участке даже 5-ти наблюдателей является высоким показателем для обеспечения прозрачности".

Председатель ЦИК заявил о создании всех условий для проведения референдума и голосования избирателей.