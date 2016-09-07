Для наблюдения за референдумом в ЦИК зарегистрированы 846 наблюдателей

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Для наблюдения за всенародным голосованием (референдумом) с целью внесения изменений в Конституцию страны, назначенным на 26 сентября 2016 года, в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрированы 846 наблюдателей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Шестеро из зарегистрированных в ЦИК наблюдателей представляют Секретариат Совета межпарламентской ассамблеи СНГ. 135 человек зарегистрированы по собственной инициативе.

М.Панахов отметил, что в окружных избирательных комиссиях зарегистрировано 37 429 наблюдателей.