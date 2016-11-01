В Азербайджане не будут требоваться дополнительные условия для выдачи лицензии на производство табачных изделий

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об исполнении указа №289 президента Азербайджанской Республики от 30 августа 2005 года "О дополнительных мерах в области усовершенствования государственного регулирования в связи с производством и оборотом некоторых потребительских товаров".

Как сообщает Report, постановление в связи с изменениями подписал Артур Раси-заде.

Согласно решению, впредь не будут требоваться дополнительные условия для выдачи специального разрешения (лицензии) в целях усовершенствования государственного контроля над показателями качества в связи с производством, импортом и продажей алкогольных напитков, этилового спирта, табачных изделий.

В документе отменена часть в связи с организацией соответствующими госорганами координированной борьбы с незаконным производством (без лицензии) на территории Азербайджана этилового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий независимо от формы собственности.