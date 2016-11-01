 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане не будут требоваться дополнительные условия для выдачи лицензии на производство табачных изделий

    Постановление в связи с изменениями подписал Артур Раси-заде

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об исполнении указа №289 президента Азербайджанской Республики от 30 августа 2005 года "О дополнительных мерах в области усовершенствования государственного регулирования в связи с производством и оборотом некоторых потребительских товаров". 

    Как сообщает Report, постановление в связи с изменениями подписал Артур Раси-заде.

    Согласно решению, впредь не будут требоваться дополнительные условия для выдачи специального разрешения (лицензии) в целях усовершенствования государственного контроля над показателями качества в связи с производством, импортом и продажей алкогольных напитков, этилового спирта, табачных изделий.

    В документе отменена часть в связи с организацией соответствующими госорганами координированной борьбы с незаконным производством (без лицензии) на территории Азербайджана этилового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий независимо от формы собственности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi