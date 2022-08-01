Для семей шехидов и гази созданы малые семейные хозяйства

За последнюю неделю по программе самозанятости были созданы малые семейные хозяйства для еще около 100 семей шехидов и гази.

За последнюю неделю по программе самозанятости были созданы малые семейные хозяйства для еще около 100 семей шехидов и гази.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Было отмечено, что Государственное агентство по трудоустройству при МТСЗН продолжает оказывать семьям шехидов и гази соответствующие меры поддержки в рамках программы самозанятости.

За последнюю неделю агентство предоставило активы около 100 лицам из этой категории.

За счет представленных активов для них были созданы малые хозяйства.

В целом за прошедший период этого года агентством было обеспечено привлечение более 1000 семей шехидов, гази к программе самозанятости и создание для них малых хозяйств в рамках программы.

Отметим, что лицам, вовлеченным в программу, предлагаются бизнес-пакеты по производству, обслуживанию и сельскому хозяйству.