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Для армянских жителей Карабаха в очередной раз отправлено топливо

Для армянских жителей Карабаха в очередной раз отправлено топливо Два транспортных средства, принадлежащие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), доставят топливо для жителей Карабаха армянского происхождения
Внутренняя политика
26 сентября 2023 г. 13:36
Для армянских жителей Карабаха в очередной раз отправлено топливо

Два транспортных средства, принадлежащие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), доставят топливо для армянских жителей Карабаха.

Как сообщает карабахское бюро Report, грузовые автомобили были отправлены по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

В грузовые автомобили загружено 30 тонн бензина марки АИ-92, 34 тонны дизельного топлива.

Отметим, что поставки топлива осуществляются по просьбе представителей армян Карабахского региона Азербайджана, высказанной на встрече 21 сентября 2023 года в городе Евлахе.

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