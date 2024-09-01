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Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов

Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане только началось, и пока рано делать какие-либо выводы об его итогах.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:49
Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане только началось, и пока рано делать какие-либо выводы о его итогах.

Как передает Report об этом сказал глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Дитмир Бушати.

Тем не менее, глава наблюдательной миссии отметил, что представители ОБСЕ уже успели ознакомиться с политическими партиями для того, чтобы учесть все аспекты выборов.

"За время пребывания в стране у нас была возможность встретиться с представителями государственной власти, членами правительства, членами оппозиции, мы встречались с представителями политических партий и медиа-сообщества, а также активистами гражданского общества, чтобы получить точную картину политических событий в стране", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоDitmir Bushati: Too early to draw conclusions about election results in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоDitmir Buşati: Seçkilərin nəticələri ilə bağlı nəticə çıxarmaq hələ tezdir

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