Дитмир Бушати: Пока рано делать выводы об итогах выборов

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане только началось, и пока рано делать какие-либо выводы об его итогах.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане только началось, и пока рано делать какие-либо выводы о его итогах.

Как передает Report об этом сказал глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Дитмир Бушати.

Тем не менее, глава наблюдательной миссии отметил, что представители ОБСЕ уже успели ознакомиться с политическими партиями для того, чтобы учесть все аспекты выборов.

"За время пребывания в стране у нас была возможность встретиться с представителями государственной власти, членами правительства, членами оппозиции, мы встречались с представителями политических партий и медиа-сообщества, а также активистами гражданского общества, чтобы получить точную картину политических событий в стране", - сказал он.