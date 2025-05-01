Директор завода: В ближайшее время число сотрудников "Карташ Кимья" увеличится до 200 человек

В ближайшем будущем число сотрудников завода по производству строительных химикатов ООО "Карташ Кимья" увеличится до 200 человек.

В ближайшем будущем число сотрудников завода по производству строительных химикатов ООО "Карташ Кимья" увеличится до 200 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор "Карташ Кимья" Неджмеддин Ташбаг в рамках медиатура в Сумгайытский химико-промышленный парк.

По его словам, планируется увеличить также производственные мощности компании:

"Общая инвестиционная стоимость предприятия составляет 25 млн манатов. Здесь будут действовать 7 производственных линий на общей строительной площади 9,1 тыс. кв. м. В производственную сферу входят сухие смеси, добавки для бетона и гидроизоляционные материалы. Здесь будут производиться гидроизоляционные материалы на основе полиуретана и полимочевины, а также напольные покрытия на эпоксидной основе. Производство ранее выпускаемых нами сухих смесей также будет перенесено на этот объект".

Отметим, что предприятие было открыто 30 апреля президентом Ильхамом Алиевым в ходе его визита в Сумгайытский химико-промышленный парк.