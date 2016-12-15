Директор: В Азербайджане создадут структуру по защите персональных данных

Тбилиси. 15 декабря. REPORT,AZ/ В Тбилиси прошла международная конференция на тему "Усиление неприкосновенности персональных данных в странах "Восточного партнерства"".

Как отмечает грузинское бюро Report, на мероприятии обсудили вопросы неприкосновенности персональных данных граждан стран-участниц программы "Восточное партнерство", международный опыт в данной области и пр. вопросы.

Присутствующие на конференции члены азербайджанской делегации проинформировали о работах, проводимых в области защиты персональных данных в стране.

В интервью журналистам директор Центра электронной безопасности при министерстве связи и высоких технологий Фаик Фарманов сказал, что сбор персональных данных в едином центре и защита информаций находятся в центре внимания мировых стран: "В Евросоюзе и Совете Европы также приняты некоторые конвенции и решения в данной области. Азербайджан является членом этих международных организаций и в 2009 году в рамках определенных условий присоединился к "Конвенции по защите данных" Совета Европы".

По его словам, четыре страны, присоединившиеся к "Восточному партнерству", в соответствии с данной конвенцией создали структуры по защите персональных данных: "На конференции коснулись опыта структур и достигнутых успехов. В Беларуси и Азербайджане пока подобной структуры нет. На данный момент мы изучаем опыт стран-членов структуры. В ближайшее время планируется создание аналогичной структуры и в Азербайджане".