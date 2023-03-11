Директор службы: Продолжается строительство второго корпуса отеля "Харыбюльбюль"

Продолжается строительство отеля "Шуша" и второго корпуса отеля "Харыбюльбюль".

Продолжается строительство отеля "Шуша" и второго корпуса отеля "Харыбюльбюль".

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал директор службы жилищно-коммунального ремонта Управления государственного заповедника города Шуша Ниджат Искендеров.

По его словам, отели будут сданы в кратчайшие сроки.

Искендеров добавил, что в соответствии с планом Великого возвращения до конца года первая группа шушинцев вернется в свои дома: "Параллельно с этим ведется строительство объектов общественного питания. До конца года в распоряжение граждан будут переданы 10 объектов общественного питания".