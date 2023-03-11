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Директор службы: До конца года в Шуше будут сданы в эксплуатацию 23 многоквартирных здания

Директор службы: До конца года в Шуше будут сданы в эксплуатацию 23 многоквартирных здания По заказу Управления государственного заповедника города Шуша до конца этого года будут сданы в эксплуатацию 450 квартир в 23 зданиях.
Внутренняя политика
11 марта 2023 г. 13:14
Директор службы: До конца года в Шуше будут сданы в эксплуатацию 23 многоквартирных здания

По заказу Управления государственного заповедника города Шуша до конца этого года будут сданы в эксплуатацию 450 квартир в 23 зданиях.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сказал директор службы жилищно-коммунального ремонта Управления государственного заповедника города Шуша Ниджат Искендеров.

По его словам, помимо этого, начато строительство школы, больницы, гостиницы и объектов общественного питания: "В городе ведется интенсивная работа по охране историко-культурных памятников, уборке городских дорог, парков, аллей".

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