Директор школы, где ученица совершила суицид, отстранена от работы - ОФИЦИАЛЬНО

Директор полной средней школы №162 Севиндж Аббасова отстранена от работы.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

"С учетом необходимости, возникшей в связи с расследованием Управления образования города Баку и следствием по уголовному делу по поводу инцидента в полной средней школы №162 города Баку и в целях обеспечения полной объективности расследования по обеим направлениям, приказом министра образования от 8 апреля 2019 года №K-388 директор школы Аббасова Севиндж Кямиль гызы отстранена от работы на период следствия. Временное и.о. директора школы возложено на ведущего консультанта сектора общего образования Управления образования города Баку Афгана Искендерова", - отмечается в сообщении.

Как отмечается в распространенной Прокуратурой города Баку и Управлением образования города Баку совместной информации, в Прокуратуре города Баку осуществляются необходимые следственные мероприятия. Причины инцидента будут полностью расследованы и общественность дополнительно проинформируют по этому поводу.