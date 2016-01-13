Директор: Компания Avromed продает лекарства по прежним ценам и в прежнем порядке

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "Компания Avromed продает лекарства по прежним ценам и в прежнем порядке".

Об этом Report сообщил член Совета директоров компании, аудиторский директор Замиг Исламов.

По его словам, после девальвации маната компания не приостановила продажу и перерывов в деятельности нет: "В настоящее время мы функционируем в прежнем порядке. Сейчас также находимся на работе".

З.Исламов отметил, что компания продолжает завозить лекарства из-за границы: "В настоящее время процесс импорта продолжается. После девальвации никаких ограничений в импорте нет. Может быть, в аптеках имеет место нехватка некоторых лекарственных препаратов. Но это не означает, что компания Avromed приостановила продажи. Мы несем ответственность за свою продукцию и можем сказать, что никаких ограничений и нехватки нет".

З.Исламов подчеркнул, что компания Avromed продает лекарства по ценам, установленным Тарифным советом.