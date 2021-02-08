Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности

В связи с этим подписан соответствующий указ

Директор ООО "Центр инноваций", подведомственного Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Таги Таги-Заде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий указ.

Увольнение Таги-Заде связано с его назначением на новую должность.

Отметим, что 32-летний Т.Таги-Заде с 2018 года является директором ООО "Центр инноваций". С 2016 по 2018 год он занимал должность заместителя директора центра.