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Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности

Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности В связи с этим подписан соответствующий указ
Внутренняя политика
8 февраля 2021 г. 10:27
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности

Директор ООО "Центр инноваций", подведомственного Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, Таги Таги-Заде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим подписан соответствующий указ.

Увольнение Таги-Заде связано с его назначением на новую должность.

Отметим, что 32-летний Т.Таги-Заде с 2018 года является директором ООО "Центр инноваций". С 2016 по 2018 год он занимал должность заместителя директора центра.

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