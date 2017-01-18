Директор центра: Из-за установленных ограничений мы не можем прооперировать 2 987 больных

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Из-за ограничений, установленных на доставку в Азербайджан тканей роговицы, мы не можем оперировать больных. Сейчас операцию ждут 2 987 больных и в случае несвоевременного хирургического вмешательства они могут лишиться зрения".

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета здравоохранения Милли Меджлиса сказал директор Национального центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой Эльмар Гасымов.

По его словам, устранение данного ограничения может считаться положительным фактором: "70% больных данной категории молодые люди. Существуют некоторые структуры, которые увозят больных на операцию за рубеж. После возвращения в страну у больных возникают осложнения. Так как они должны пройти амбулаторное обследование".

Э.Гасымов отметил, что в Азербайджане эти операции проводятся бесплатно.

Как отметил зампред парламентского комитета по вопросам здравоохранения Муса Гулиев, в Азербайджане роговицы можно брать у скончавшихся людей, однако для этого должна быть специальная клиника: "А пока следует снять ограничения на доставку этих тканей в Азербайджан. Для этого нужно внести изменения в Таможенный кодекс. Так как эти ткани не должны проходить через рентгеновский аппарат на таможенно-пропускных пунктах. При прохождении через аппарат ткани теряют свою функцию".

Председатель комитета Ахлиман Амирасланов заявил о необходимости ликвидации данного ограничения.