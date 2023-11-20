Дипломаты трех стран посетили могилы военнопленных времен Второй мировой в Сумгайыте

Представители посольств Германии, Венгрии и Австрии в Азербайджане посетили на кладбище в Сумгайыте могилы немецких, венгерских и австрийских военнопленных времен Второй мировой войны.

Представители посольств Германии, Венгрии и Австрии в Азербайджане посетили на кладбище в Сумгайыте могилы немецких, венгерских и австрийских военнопленных времен Второй мировой войны.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в церемонии приняли участие заместитель посла ФРГ Марсель Виетор, временный поверенный в делах Австрии Джерард Латц, военные атташе посольства Венгрии Сари Сабольч и Жолт Ленард.

В церемонии также приняли участие сотрудники дипломатических миссий и представители исполнительной власти города Сумгайыт.

Отметим, что военнопленные времен Второй мировой войны похоронены в Азербайджане на 11 кладбищах, всего насчитывается 2 986 могил. Одно из клабщих находится в городе Сумгайыте. Из 311 похороненных здесь военнопленных 269 - немцы, 6 - венгры, а остальные - австрийцы. Пленники участвовали в работах по строительству города Сумгайыта, и были похоронены здесь после смерти.

Ежегодно в ноябре кладбище посещают представители посольств Германии, Австрии и Венгрии.