О нас

Дипломаты трех стран посетили могилы военнопленных времен Второй мировой в Сумгайыте

Дипломаты трех стран посетили могилы военнопленных времен Второй мировой в Сумгайыте Представители посольств Германии, Венгрии и Австрии в Азербайджане посетили на кладбище в Сумгайыте могилы немецких, венгерских и австрийских военнопленных времен Второй мировой войны.
Внутренняя политика
20 ноября 2023 г. 16:25
Дипломаты трех стран посетили могилы военнопленных времен Второй мировой в Сумгайыте

Представители посольств Германии, Венгрии и Австрии в Азербайджане посетили на кладбище в Сумгайыте могилы немецких, венгерских и австрийских военнопленных времен Второй мировой войны.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в церемонии приняли участие заместитель посла ФРГ Марсель Виетор, временный поверенный в делах Австрии Джерард Латц, военные атташе посольства Венгрии Сари Сабольч и Жолт Ленард.

В церемонии также приняли участие сотрудники дипломатических миссий и представители исполнительной власти города Сумгайыт.

Отметим, что военнопленные времен Второй мировой войны похоронены в Азербайджане на 11 кладбищах, всего насчитывается 2 986 могил. Одно из клабщих находится в городе Сумгайыте. Из 311 похороненных здесь военнопленных 269 - немцы, 6 - венгры, а остальные - австрийцы. Пленники участвовали в работах по строительству города Сумгайыта, и были похоронены здесь после смерти.

Ежегодно в ноябре кладбище посещают представители посольств Германии, Австрии и Венгрии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоÜç ölkənin diplomatları Sumqayıtda avropalı əsirlərin dəfn edildiyi məzarlığı ziyarət ediblər

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня в Бинагади
13 ноября 2023 г. 23:41
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
14 ноября 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi