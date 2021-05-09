Дипломаты стран СНГ посетили могилу Гейдара Алиева

Главы дипломатических миссий и военные атташе стран СНГ посетили Аллею почетного захоронения

Главы дипломатических миссий и военные атташе, аккредитованных в Азербайджане государств-членов Содружества независимых государств (СНГ) 9 мая по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Азербайджана, архитектора и строителя современного независимого государства Гейдара Алиева, возложили венки к его могиле.

Как передает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.