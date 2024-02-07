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Динара Алиева: Уверена, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата

Динара Алиева: Уверена, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата Желаю благополучия моей родине Азербайджану и надеюсь, что каждый сделает правильный выбор
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 15:20
Динара Алиева: Уверена, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата

На президентских выборах в Азербайджане каждый сделает правильный выбор, что определит будущее благополучие страны.

Об этом заявила российскому бюро Report народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России Динара Алиева.

"Сегодня знаменательный день, и я очень рада, что, находясь в Москве и будучи гражданкой Азербайджана, смогла принять участие в голосовании”, - сказала она, выразив уверенность, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата.

"Желаю благополучия моей родине и надеюсь, что каждый сделает правильный выбор”, - заключила она.

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Версия на английском языке Dinara Aliyeva: ‘I’m sure today every citizen of Azerbaijan will vote for their candidate’
Версия на азербайджанском языке Dinara Əliyeva: “Əminəm ki, bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz namizədinə səs verəcək”

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