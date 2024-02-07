Динара Алиева: Уверена, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата

Желаю благополучия моей родине Азербайджану и надеюсь, что каждый сделает правильный выбор

На президентских выборах в Азербайджане каждый сделает правильный выбор, что определит будущее благополучие страны.

Об этом заявила российскому бюро Report народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России Динара Алиева.

"Сегодня знаменательный день, и я очень рада, что, находясь в Москве и будучи гражданкой Азербайджана, смогла принять участие в голосовании”, - сказала она, выразив уверенность, что сегодня каждый гражданин Азербайджана проголосует за своего кандидата.

"Желаю благополучия моей родине и надеюсь, что каждый сделает правильный выбор”, - заключила она.