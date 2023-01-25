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Дильгам Ахмед: Есть архивный документ о передаче Иревана Армении во времена АДР

Дильгам Ахмед: Есть архивный документ о передаче Иревана Армении во времена АДР Есть архивные документы об уступке города Иреван Армении в период АДР.
Внутренняя политика
25 января 2023 г. 18:24
Дильгам Ахмед: Есть архивный документ о передаче Иревана Армении во времена АДР

Есть архивные документы о передаче города Иреван Армении в период АДР.

Об этом в интервью Report заявил азербайджанский журналист, писатель Дильгам Ахмед, который родом из Западного Азербайджана.

По его словам, ни 1988-ой, ни 1948-1953 годы не являются далекой историей.

"Написано немало книг, охватывающие эти периоды. Принятые исторические решения и документы остались и в российских, и в азербайджанских архивах. Есть официальный документ Национального совета Азербайджана о передаче Иревана Армении. Кроме того, соответствующие документы имеются и архивах тогдашней Османской империи», - сказал он.

В то же время, как отметил Дильгам Ахмед, если изучить перепись населения, проводимой царской Россией в конце XIX века, то мы станем свидетелями того, что число азербайджанцев, проживавших в Западной Армении, достаточно велико.

Полную версию интервью с Дильгамом Ахмедом можно прочитать, перейдя по этой ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Dilqəm Əhməd: "İrəvanın Cümhuriyyət dönəmində Ermənistana güzəştə gedilməsi ilə bağlı arxiv sənəd var"

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