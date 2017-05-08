Дежурящие на судне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будут наказываться

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Ужесточаются наказания за нарушения требований международных конвенций в области морского транспорта, в которых Азербайджан выступает партнером.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

315 статья кодекса "Нарушения требований международных конвенций в области морского транспорта, в которых Азербайджан выступает партнером" дается в новой редакции.

За функционирование морского порта без документов, предусмотренных "Международным кодексом по охране судов и портовых средств" руководящие лица штрафуются на 300 манатов, юридические лица – 1000 манатов.

За допуск на судах к работам, требующих сертификата (диплома), согласно требованиям "Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты", лиц, не имеющих соответствующего сертификата (диплома), руководящие лица штрафуются на 500 манатов, юридические лица – 2000 манатов.

Кроме того, за несение членом экипажа вахты на судне в состоянии опьянения в результате приема алкогольных, наркотических, психотропных или других сильнодействующих средств подразумевается штраф в размере 300 манатов.

Проект рассмотрят на пленарном заседании Милли Меджлиса 16 мая.