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Report Georgia

Деятельность Бакинского метрополитена приостанавливается

Деятельность Бакинского метрополитена приостанавливается С 00:00 4 июля до 06:00 20 июля в Бакинском метрополитене пассажирские перевозки будут приостановлены
Внутренняя политика
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2 июля 2020 г. 20:27
Деятельность Бакинского метрополитена приостанавливается
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С 00:00 4 июля до 06:00 20 июля в Бакинском метрополитене пассажирские перевозки будут приостановлены.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отметим, что в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму его последствий в городах Горанбой, Гёйгёль, Мингячевир, Барда, Хачмаз, Самух, Сиязань, Шеки, а также в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе особый карантинный режим будет продлен с 06:00 5 июля 2020 года до 06:00 20 июля.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda metronun fəaliyyəti dayandırılır

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