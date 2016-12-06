Детям вынужденных переселенцев, родившимся с января следующего года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане детям вынужденных переселенцев, родившимся с 1 января 2017 года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в "Инструкцию о распределении выплачиваемых из госбюджета месячных пособий на питание вынужденным переселенцам".

Документ в связи с изменениями подписал председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

Согласно документу, детям вынужденных переселенцев, родившимся после 31 декабря 2016 года, не будут выплачиваться месячные пособия на питание.