Детям вынужденных переселенцев раздали зимнюю одежду

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обеспечил бесплатную раздачу зимней школьной формы и курток детям из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев, проживающих в различных регионах республики, селах, расположенных за пределами ра

Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обеспечил бесплатную раздачу зимней школьной формы и курток детям из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев, проживающих в различных регионах республики, селах, расположенных за пределами районных центров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

Одежда производилась в швейных цехах Управления снабжения и производства Госкомитета в Баку и в различных регионах, где в основном работают вынужденные переселенцы.

В Агдамский район отправлено 1479 курток, в Ходжавендский - 500 курток, в Шушинский и Кельбаджарский районы - по 600 курток, в Физулинский - 800 курток, в Джебраильский - 600 курток, в Губадлинский - 650 курток, Зангиланский, Ходжалинский и Лачыныский районы – по 600 курток, Агджабединский - 500 курток, представительству Госкомитета в Бардинском районе - 550 курток, в Гяндже - 800 курток, Общественному объединению ”Признание Ходжалинского геноцида" - 47 курток, общественному объединению ”Признание армянской агрессии" - 50 курток.

В сентябре Госкомитетом детям из малообеспеченных семей вынужденных переселенцев было роздано 6798 комплектов школьной формы.