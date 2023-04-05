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Дети выходцев из Лачынского района с нетерпением ждут возвращения в села Забух и Сус - ВИДЕО

Дети выходцев из Лачынского района с нетерпением ждут возвращения в села Забух и Сус - ВИДЕО Дети выходцев из Лачынского района с нетерпением ждут возвращения в села Забух и Сус, о которых наслышаны от родителей.
Внутренняя политика
5 апреля 2023 г. 10:59
Дети выходцев из Лачынского района с нетерпением ждут возвращения в села Забух и Сус - ВИДЕО

Дети выходцев из Лачынского района с нетерпением ждут возвращения в села Забух и Сус, о которых наслышаны от родителей.

Как сообщает Report, Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоролики, связанные с возвращением на освобожденные территории.

В видеороликах дети бывших вынужденных переселенцев делятся своей мечтой о возвращении в родные края.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемые заботу и внимание.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçınlı uşaqlar Zabux və Susa qayıdacağı günü səbrsizliklə gözləyirlər - VİDEO

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