Депутаты возразили против сбора ЖСК денег с жителей

© Report.az

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "В новых многоэтажных зданиях жилищно-строительные кооперативы собирают коммунальные платы. Есть места, где за квартиру ежемесячно взимают 150-200 манатов. Словно выплачивается квартплата".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании парламента при обсуждении изменений в Жилищный кодекс заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж.

Он отметил, что в одноблочных квартирах нет нужды в охране: "Технологии развиты, поэтому охранника может и не быть. В отношении денег за лифт тоже должен быть другой подход, должна быть разница между квартирой на 16 этаже здания и на нижних этажах, их оплата не может быть одинаковой. ЖСК собирают много денег за очистительные работы в здании и каждые 5-7 лет обновляют фасад здания".

Другие депутаты тоже возразили против сбора ЖСК денег с жителей.