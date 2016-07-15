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    Депутаты Милли Меджлиса вышли в отпуск

    Отпуск продлится до 30 августа

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана с сегодняшнего дня вышли в отпуск.

    Как сообщает Report, члены законодательного органа будут находиться в отпуске до 30 августа.

    Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается компенсация в размере двухмесячной зарплаты. 

    Председатель Милли Меджлиса получает 4 500 манатов, председатели комитетов - 3 600 манатов, заместители председателя ММ - 3 825 манатов, первый заместитель председателя - 4 050 манатов, депутаты - 3 150 манатов.

    Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется с 30 сентября. 

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