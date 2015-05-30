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    ​Депутаты Милли Меджлиса получат пособия на лечение и отдых

    В соответствии с Внутренним Уставом депутаты с 15 июля распускаются на парламентские каникулы

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В соответствии с Внутренним Уставом Милли Меджлиса Азербайджана с 15 июля депутаты распускаются на каникулы.

    Как сообщает Report, согласно закону "О статусе депутата" депутатам будет выплачено пособие в размере их двухмесячной заработной платы для лечения и отдыха. Председатель Милли Меджлиса получит 4 500 манатов, председатели комитетов - 3 600 манатов, заместитель председателя ММ - 3825 манатов, первый заместитель председателя - 4050 манатов, рядовые депутаты - 3150 манатов.

    Каникулы продлятся до 30 августа. 

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