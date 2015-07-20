Депутатов Милли Меджлиса распустили на каникулы

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В соответствии с Внутренним Уставом Азербайджана депутатов распустили на каникулы. Как сообщает Report, согласно закону "О статусе депутата" депутатам выплачивается пособие в размере их двухмесячной заработной платы для лечения и отдыха.

Председателю Милли Меджлиса выплачивается 4 500 манатов, председателям комитетов - 3 600 манатов, заместителю председателя ММ - 3825 манатов, первому заместителю председателя - 4050 манатов, рядовым депутатам - 3150 манатов.

Каникулы продлятся до 30 августа.