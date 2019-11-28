 Наверх

Депутаты от ПЕА подписали обращение в связи с роспуском парламента

Депутаты от ПЕА подписали обращение в связи с роспуском парламента
© Report / Elchin Murad

"Сегодня партия "Ени Азербайджан" считает необходимым обновить законодательный орган, ставя интересы граждан выше всех интересов. Для этого президента Ильхама Алиева попросили распустить парламент. Роспуск парламента обеспечит распространение реформ и на эту сферу".

Как сообщает Report, об этом зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов сказал на пресс-конференции.

По его словам, в парламент будет направлено письмо.

А.Ахмедов заявил, что обращение подписано и скоро поступит в парламент: "Верю, что вопрос в ближайшее время будет включен в повестку пленарного заседания и решение будет способствовать формированию новой традиции в парламенте".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!