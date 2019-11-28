Депутаты от ПЕА подписали обращение в связи с роспуском парламента

"Сегодня партия "Ени Азербайджан" считает необходимым обновить законодательный орган, ставя интересы граждан выше всех интересов. Для этого президента Ильхама Алиева попросили распустить парламент. Роспуск парламента обеспечит распространение реформ и на эту сферу".
Как сообщает Report, об этом зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов сказал на пресс-конференции.
По его словам, в парламент будет направлено письмо.
А.Ахмедов заявил, что обращение подписано и скоро поступит в парламент: "Верю, что вопрос в ближайшее время будет включен в повестку пленарного заседания и решение будет способствовать формированию новой традиции в парламенте".
Samirə AbdullayevaАвтор новости