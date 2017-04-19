Депутатам Милли Меджлиса запрещается использовать оскорбительные слова

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане депутаты не должны использовать оскорбительные, грубые слова, нарушающие права, свободы, законные интересы людей, унижающие их честь и достоинство, а также деловой авторитет, не должны призывать к подобным действиям.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте "О правилах этики поведения депутатов Милли Меджлиса".

В 4-й статье (уважение к правам, свободам, законным интересам, чести и достоинству и деловому авторитету людей) законопроекта отмечается, что депутат не может, будучи предвзятым совершать поступки, которые запятнают деловой авторитет юридических лиц, и не должен призывать к совершению таких действий.

В ближайшее время проект будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.