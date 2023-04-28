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Депутат: Жизненная философия академика Зарифы Алиевой многогранна и богата

Депутат: Жизненная философия академика Зарифы Алиевой многогранна и богата Жизненная философия академика Зарифы Алиевой, сыгравшей большую роль в подготовке национальных кадров в сфере офтальмологии, внесшей ценный вклад в развитие данной области науки, была многогранна и богата.
Внутренняя политика
28 апреля 2023 г. 11:54
Депутат: Жизненная философия академика Зарифы Алиевой многогранна и богата

Жизненная философия академика Зарифы Алиевой, сыгравшей большую роль в подготовке национальных кадров в сфере офтальмологии, внесшей ценный вклад в развитие данной области науки, была многогранна и богата.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала на мероприятии "Жизненный путь, служащий примером для поколений", посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

По словам председателя комитета, научные достижения З.Алиевой, ставшие предметом обсуждения ученых на международных конференциях и симпозиумах, позволили достижениям здравоохранения Азербайджана получить более широкое признание в мире: "Зарифа Алиева, появившаяся на свет в семье выдающегося азербайджанского общественного и государственного деятеля Азиза Алиева, прожила очень насыщенную жизнь. Жизненный путь Азиза Алиева, которого современники называли "целителем общества", был для нее настоящей школой. Научные изыскания и большие достижения Зарифы Алиевой как ученого, которая после окончания Азербайджанского государственного медицинского университета получила образование в Институте усовершенствования врачей в Москве, прошла путь от рядового врача до академика, занимают особое место в истории развития медицинской науки в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Akademik Zərifə Əliyevanın həyat fəlsəfəsi çoxşaxəli və zəngindir"

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