Депутат: Железная воля президента вернет нас в Западный Азербайджан

Депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выразил уверенность в том, что благодаря железной воле президента страны Ильхама Алиева западные азербайджанцы вскоре вернутся на свою историческую Родину.

Депутат Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выразил уверенность в том, что благодаря железной воле президента страны Ильхама Алиева западные азербайджанцы вскоре вернутся на свою историческую родину.

Как сообщает Report, об этом Амирасланов заявил на слушаниях в парламенте на тему "Вызов из прошлого в будущее: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан".

Амирасланов подчеркнул, что идея возвращения в Западный Азербайджан начала реализовываться после победы в Отечественной войне.

"Железный кулак" вернул нас в Карабах, а железная воля президента Ильхама Алиева вернет нас в Западный Азербайджан", - сказал он.

Депутат отметил, что западные азербайджанцы хотят иметь возможность посещать могилы своих родителей, бабушек и дедушек, которые похоронены на этих землях.

"Сегодня мы не можем посещать их могилы. Мы имеем моральное и юридическое право вернуться на родные земли. Мы хотим жить мирно", - сказал он.