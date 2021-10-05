Депутат: Желание Пашиняна встретиться с руководством Турции беспокоит Иран

"На протяжении почти 30 лет азербайджанские земли были оккупированы Арменией, и за этот период она испытывала трудности с налаживанием дипломатических связей с другими государствами".

"На протяжении почти 30 лет азербайджанские земли были оккупированы Арменией, и за этот период она испытывала трудности с налаживанием дипломатических связей с другими государствами".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Нагиф Гамзаев.

По его словам, в период оккупации такие государства, как Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и Джибути, избегали дипломатических связей с Арменией: "В этом большую роль играл вклад Азербайджана в исламскую солидарность. Только Иран наряду со связями, оказывал Армении гуманитарную помощь. Азербайджан же терпеливо ждал, что Иран будет придерживаться искренней позиции в отношении братьев по вере. Но этого не произошло. Сейчас проведение Ираном учений на границе с Азербайджаном вызывает определенные вопросы. Ведь в течение 30 лет мы не наблюдали проведения каких-либо учений на этой границе. Эксперты изучают цель проведения этих учений".

Н. Гамзаев сказал, что смена реальности в регионе со стороны Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего приведет к тому, что Армения тоже признает территориальную целостность Азербайджана: "Желание Никола Пашиняна встретиться с руководством Турции беспокоит Иран. Потому что это снизит давление Ирана на Армению. Однако Иран не должен забывать, что Азербайджан никогда не позволял пользоваться своей территорией против этой страны. Даже когда США и другие западные страны оказывали давление на Иран, Азербайджан не отвернулся от Исламской Республики. Сегодня мы продолжаем придерживаться такого же отношения к Ирану. Поэтому вместо оказания помощи Армении, Ирану следовало бы развивать дружеские отношения с Азербайджаном".

"Наша цель – в кратчайшие сроки переселить наших соотечественников на освобожденные территории Карабаха. Как и было во время войны, мы вновь сплотимся вокруг главы государства и справимся с этим. Сегодня наши соотечественники за границей и в стране верят, что президент Ильхам Алиев приведет нас к светлому будущему. Мы надеемся, что Азербайджан в скором времени добьется поставленных целей", - отметил депутат.