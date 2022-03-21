Депутат: Закладка фундамента новой мечети в Суговушане стало весьма символичной

Визит президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденный Карабах в праздник Новруз стал доброй традицией.

Визит президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой в освобожденный Карабах в праздник Новруз стал доброй традицией. А закладка фундамента новой двухэтажной мечети в Суговушане стало весьма символичным с точки зрения возрождения на освобожденных территориях духовного и культурного наследия Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

"Очередной такой визит состоялся в поселок Суговушан Тертерского района. Президент Азербайджана разжег праздничный костер и поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз", - заявил депутат.

По словам Дж. Мамедов, общенациональный лидер Гейдар Алиев заявлял, что в будущем мы будем отмечать праздник Новруз в Шуше, Лачине, Кельбаджаре и на других территориях: "Осуществив пожелание Гейдара Алиева, президент Ильхам Алиев превратил азербайджанский народ из побежденного в победоносный народ. Проведение праздника Новруз на освобожденных от оккупации территориях является наглядным доказательством этого".