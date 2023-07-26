О нас

Депутат Вугар Байрамов прокомментировал арест своего брата

Депутат Вугар Байрамов прокомментировал арест своего брата "Верю, что расследование будет объективным, и в соответствии с принципами правового государства будет принято справедливое решение".
Внутренняя политика
26 июля 2023 г. 12:37
Депутат Вугар Байрамов прокомментировал арест своего брата

"Верю, что расследование будет объективным, и в соответствии с принципами правового государства будет принято справедливое решение".

Как сообщает Report, об этом написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на своей странице в Фейсбуке, комментируя арест своего брата, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу.

Он отметил, что сделает все возможное для регулярного обеспечения брата лекарственными средствами, в которых тот нуждается.

По словам депутата, в течение прошлой недели, находясь с визитом за рубежом, не имел возможности отвечать на вопросы СМИ: “С сегодняшнего дня я нахожусь в Баку и уже могу отвечать на вопросы уважаемых журналистов. Отмечу, что спекулятивные заявления, распространяемые во время моего отсутствия в стране рядом фигур и новостных порталов, которые не воспринимаются всерьез в обществе, вызывают сожаление".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat Vüqar Bayramov qardaşı Qubad İbadoğlunun həbsinə münasibət bildirib

Самое читаемое

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi