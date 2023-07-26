Депутат Вугар Байрамов прокомментировал арест своего брата

"Верю, что расследование будет объективным, и в соответствии с принципами правового государства будет принято справедливое решение".

"Верю, что расследование будет объективным, и в соответствии с принципами правового государства будет принято справедливое решение".

Как сообщает Report, об этом написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов на своей странице в Фейсбуке, комментируя арест своего брата, председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу.

Он отметил, что сделает все возможное для регулярного обеспечения брата лекарственными средствами, в которых тот нуждается.

По словам депутата, в течение прошлой недели, находясь с визитом за рубежом, не имел возможности отвечать на вопросы СМИ: “С сегодняшнего дня я нахожусь в Баку и уже могу отвечать на вопросы уважаемых журналистов. Отмечу, что спекулятивные заявления, распространяемые во время моего отсутствия в стране рядом фигур и новостных порталов, которые не воспринимаются всерьез в обществе, вызывают сожаление".