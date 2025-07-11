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Депутат: Встреча в Абу-Даби отражает позитивную динамику в мирном процессе

Депутат: Встреча в Абу-Даби отражает позитивную динамику в мирном процессе Депутат: Встреча в Абу-Даби отражает позитивную динамику в мирном процессе
Внутренняя политика
11 июля 2025 г. 10:23
Депутат: Встреча в Абу-Даби отражает позитивную динамику в мирном процессе

Встреча между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, прошедшая в Абу-Даби 10 июля, может расцениваться как поворотный момент в процессе нормализации отношений.

Об этом "Report" заявила депутат Милли Меджлиса Кёнюль Нуруллаева.

Она подчеркнула, что в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана отмечалось, что встреча состоялась без участия посредников по требованию официального Баку:

“Подчеркивалось, что данный формат является наиболее эффективным для продвижения мирного процесса. Что касается выбора Абу-Даби в качестве места встречи, Объединенные Арабские Эмираты считаются дружественной страной для Азербайджана и при этом занимают нейтральную позицию в отношении Армении. ОАЭ никогда не проявляли предвзятости и не были заинтересованной стороной, что делает выбор Абу-Даби со стороны официального Баку обоснованным. Продолжительность встречи - более пяти часов - свидетельствует о широкой повестке обсуждения”, - сказала она.

Нуруллаева отметила, на этой встречи лидеров не ожидалось подписания мирного соглашения:

“Речь шла о сближении позиций сторон по итоговому документу. Из последующих заявлений стало ясно, что они, как и ожидалось, приблизились к достижению мира. Одной из ключевых тем обсуждения стало открытие Зангезурского коридора. В условиях, когда вокруг этого вопроса циркулируют различные слухи и предположения, Баку и Ереван продемонстрировали возможность его решения в формате двустороннего диалога".

Депутат подчеркнула, что встреча в Абу-Даби еще раз подтвердила принятие мирной концепции, подготовленной в Баку:

“Согласие сторон на продолжение диалога, ориентированного на результат, можно расценивать как положительную динамику. Как известно, в регионе существуют силы, заинтересованные в срыве мирного процесса. Армения не должна поддаваться их влиянию и, напротив, должна стремиться к миру через конструктивный диалог с Баку. Только в этом случае можно говорить о реальных перспективах устойчивого мира и безопасности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Əbu-Dabi görüşü sülh prosesində pozitiv dinamika hesab oluna bilər

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