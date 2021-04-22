Депутат: Восстановление освобожденных земель стимулирует развитие не только Азербайджана, но и региона

Обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе чрезвычайно важно для интересов всех народов, проживающих в регионе

"Азербайджан выполняет все положения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, и продолжает свою деятельность по открытию коммуникаций в регионе".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Султан Мамедов.

С.Мамедов отметил, что восстановление транспортных коридоров отвечает интересам не только Азербайджана и Армении, но и крупных государств-активных участников региональных процессов:

"Конфликт уже закончился. Это факт. Азербайджан не заинтересован в повторном обострении ситуации в регионе. Хотя в Армении звучат некоторые реваншистские заявления, у этой страны нет реальной возможности создать какую-то напряженность. Поэтому, как неоднократно подчеркивал президент Азербайджана, необходимо уже смотреть в будущее, правильно оценивать задачи нового исторического этапа. Обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе чрезвычайно важно для интересов всех народов, проживающих в регионе".

Депутат Милли Меджлиса отметил, что восстановление Зангезурского коридора важно для экономического развития не только Азербайджана, но и Армении. Он отметил, что восстановление коммуникаций для установления экономических и политических связей, подписания мирного соглашения между сторонами является одним из важнейших условий:

"Исторический опыт показывает, что во многих случаях решающую роль в завершении конфликтов, в нахождении формулы устойчивого мира играют экономические интересы. Считаю, что после открытия коммуникаций и восстановления экономических отношений в армянском обществе будет более четко осознан масштаб ущерба, нанесенного конфликтом этой стране. Появится более четкое представление о том, какой вред 30-летняя оккупация нанесла армянскому народу".

Султан Мамедов отметил, что восстановление освобожденных территорий даст стимул экономическому развитию не только Азербайджана, но и региона. Он отметил, что эффективное использование природных ресурсов, экономических ресурсов этих территорий, превращенных Арменией в руины, может внести важный вклад в развитие Азербайджана. Строительные работы, которые будут проводиться в этих районах, приведут к возрождению строительного сектора. В то же время появится стимул для развития сельского хозяйства, дальнейшего роста доли ненефтяного сектора в экономике Азербайджана.