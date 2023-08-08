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Депутат: Визит президента в регионы - важный шаг в реализации национальных приоритетов

Депутат: Визит президента в регионы - важный шаг в реализации национальных приоритетов Депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов назвал вчерашний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в западные регионы очередным важным шагом в реализации национальных приоритетов страны.
Внутренняя политика
8 августа 2023 г. 12:40
Депутат: Визит президента в регионы - важный шаг в реализации национальных приоритетов

Депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов назвал вчерашний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в западные регионы очередным важным шагом в реализации национальных приоритетов страны.

В беседе с корреспондентом Report Магеррамов отметил, что запущенные главой государства в ходе визита инфраструктурные проекты будут способствовать развитию регионов.

Магеррамов подчеркнул, что обеспечить прочную основу для устойчивого развития можно лишь добившись здорового и сбалансированного экономического роста.

По его словам, высокие темпы экономического роста в Азербайджане получили дополнительный импульс после Отечественной войны 2020 года. Однако важно обеспечить устойчивость текущей положительной тенденции на фоне глобальных экономических вызовов.

Магеррамов подчеркнул, что продолжающиеся под руководством Ильхама Алиева последовательные и разносторонние меры, и укрепление экономического суверенитета страны являются гарантами укрепления мощи государства и высокого социального благосостояния населения.

Парламентарий напомнил, что распоряжением от 2 февраля 2021 года президент Азербайджана утвердил "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

"Среди целей национальных приоритетов отмечены формирование динамичного, инклюзивного и основанного на социальной справедливости общества, и сбалансированное развитие столицы и регионов. Речь идет об экономическом развитии регионов до столичного уровня в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По словам депутата, для устойчивости экономического роста и эффективной диверсификации национальной экономики, а также реализации экспортного потенциала в полном размере крайне важным является развитие ненефтяного сектора.

"Визит президента в западные регионы также показал, что глава государства превратил непрерывный рост национального благосостояния в идеологический стержень новой магистрали развития Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Prezident regionların inkişafı məsələlərini şəxsi nəzarətində saxlayır" - RƏY

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