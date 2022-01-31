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Депутат: Визит президента в Гянджу обрадовал местных жителей 

Депутат: Визит президента в Гянджу обрадовал местных жителей  "18-й визит президента Ильхама Алиева в Гянджу обрадовал местных жителей. Визит главы государства запомнился открытием ряда важных объектов и закладкой фундамента Гянджинского мемориального комплекса. В этой связи от имени всех гянджинцев выражаю благода
Внутренняя политика
31 января 2022 г. 19:40
Депутат: Визит президента в Гянджу обрадовал местных жителей 

"18-й визит президента Ильхама Алиева в Гянджу обрадовал местных жителей. Визит главы государства запомнился открытием ряда важных объектов и закладкой фундамента Гянджинского мемориального комплекса. В этой связи от имени всех гянджинцев выражаю благодарность главе государства".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамзаев.

По его словам, во время визита главы государства состоялось открытие очень важных инфраструктурных проектов, была проведена церемония закладки фундамента: "На этот раз в Гяндже было сдано в эксплуатацию новое здание драматического театра, а также состоялось открытие Гянджинского регионального центра "ASAN Xidmət" номер 2. Наряду с этим мы стали свидетелями открытия Гянджинского локомотивного депо, которое внесет большой вклад в пассажирские и грузоперевозки в будущем. Также в городе ведется строительство Гянджинского дворца спорта. Глава государства ознакомился с новыми и строящимися объектами и дал соответствующие поручения".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Prezidentin Gəncəyə səfərini yerli sakinlər xoş əhval-ruhiyyə ilə qarşıladılar"

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