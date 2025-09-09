Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений

Азербайджан поставляет газ в четырнадцать стран и тем самым вносит особый вклад в укрепление энергетической безопасности партнеров США в Европе.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов заявил на специальном заседании парламента.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря политической выдержке президента Ильхама Алиева, его большому авторитету на международной арене и смелым решениям, принятым на поле боя.

"Документы, подписанные в Вашингтоне, открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений. Помимо политического и стратегического сотрудничества, отношения будут углубляться в области региональных коммуникаций, включая энергетику, торговлю и транзит, а также в сфере экономических инвестиций, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру", - сказал Байрамов.

По словам парламентария, сотрудничество в энергетической сфере позволит союзникам США еще больше укрепить свою энергетическую безопасность за счет азербайджанского газа.

Депутат также отметил, что стратегическое сотрудничество с США позволит привлечь больше технологий и инноваций в ненефтяной сектор.

"Такое сотрудничество поддержит реализацию целей по экономической диверсификации в Азербайджане. Стратегическое партнерство США-Азербайджан означает привлечение американских технологий и инвестиций в нашу страну, ее экономическую активность", - сказал он.