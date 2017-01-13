Депутат: В этом году в Азербайджане будет финансовая стабильность

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В этом году в Азербайджане будет финансовая стабильность. Повышение учетной ставки доллара, снижение цен на нефть в определенной степени повлияло на стабильность валют многих стран, в том числе маната. Власти Азербайджана принимают ряд серьезных шагов для стабильности маната и экономического развития страны".

Об этом Report заявил завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии "Ени Азербайджан", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

Он заявил, что в этом году начался новый этап, связанный с развитием регионов: "Ощутимые льготы для предпринимателей, поддержка, оказанная государством для улучшения инфраструктуры в регионах, процесс начала строительства социальных домов должны оживить экономическую жизнь в регионах".

Зампред заявил, что с 2017 году будут продвижения в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Можно ждать определенных изменений в решении нагорно-карабахской проблемы, так как время решения конфликта уже назрело. Азербайджан стал более могущественным как государство и не может смириться с тем, чтобы часть территории страны оставалась под оккупацией Армении. Международное право на стороне Азербайджана. Наша страна предложила армянской стороне все возможные компромиссы. Проблема должна быть решена, однако пока трудно сказать, как и в какой форме это произойдет. Общий анализ показывает, что решение проблемы близко".