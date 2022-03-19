Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится

Из-за климатических изменений и происходящих геополитических процессов на мировых рынках наблюдается устойчивый рост цен на основные продовольственные товары, а также возникают проблемы в логистике и цепочке поставок этих товаров на рынки соседних стран.

Из-за климатических изменений и происходящих геополитических процессов на мировых рынках наблюдается устойчивый рост цен на основные продовольственные товары, а также возникают проблемы в логистике и цепочке поставок этих товаров на рынки соседних стран. Во избежание этих проблем в Азербайджане премьер-министр Али Асадов подписал постановление "О мерах по регулированию экспорта ряда основных продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве, входящих в состав минимальной потребительской корзины". В документе отмечается, что выпуск товаров из соответствующего списка и товаров, используемых при их производстве, с таможенной территории будет осуществляться на основании положительного заключения министерства экономики с учетом имеющихся в стране запасов и прогноза обеспечения населения соответствующими товарами в краткосрочной перспективе.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов заявил Report, что данное решение Кабинета министров направлено на защиту внутреннего рынка, полное обеспечение стабильности в продовольствии и снабжении.

По его словам, это решение вовсе не означает наличие какого-либо продовольственного дефицита:

"На мировом и региональном рынках наблюдается дефицит ряда продуктов питания. В связи с этим в нашей стране необходимо принять превентивные меры. Цель состоит как в расширении запасов продуктов, входящих в минимальную потребительскую корзину, так и в достижении полного сохранения стабильности в продовольственном обеспечении. Правительство Азербайджана и раньше отдавало приоритет продовольственной безопасности, поэтому не наблюдалось каких-либо трудностей в продовольственном обеспечении. Однако с учетом того, что в будущем будет расти проблема дефицита продовольствия на региональном рынке, крайне важно принимать превентивные меры".

Депутат отметил, что новое решение направлено не на запрет экспорта юридическими лицами, а на регулирование:

"При этом министерство экономики будет рассматривать запасы экспортируемых продуктов. Если запасы этих продуктов в стране обширные, проблем с их экспортом не возникнет. Однако если экспорт данной продукции негативно скажется на формировании запасов в целом, то ее вывоз из страны будет считаться нежелательным. К тому же при этом правительство будет рассматривать трехмесячные резервы и учитывать факторы, способные повлиять на это".

В.Байрамов отметил, что нет никаких запретов на вывоз продукции физическими лицами:

"Полагаю, принятие этого решения не свидетельствует о наличии продовольственного дефицита. Цель - защитить внутренний рынок, обеспечить стабильное снабжение. Правительство принимает необходимые меры для обеспечения основными продуктами питания, и эти меры могут гарантировать, что не будет дефицита самых необходимых продуктов питания. Отмечу также, что в стране нет и не предвидится дефицита каких-либо необходимых продуктов питания. Решение направлено на регулирование ситуации в целом, в частности, расширение запасов и сохранение процессов под контролем в будущем, а также на защиту внутреннего рынка, усиление продовольственного обеспечения и безопасности наших граждан. В связи с этим решение будет действовать до конца года. Усиление продовольственного обеспечения, расширение продовольственных резервов будет приоритетом для правительства и в будущем. Правительство Азербайджана путем превентивных мер старается минимизировать влияние роста цен на мировом рынке, дефицита продовольствия на внутренний рынок".