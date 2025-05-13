Депутат: Упрощение визового режима для въезда в Азербайджан стало хорошей возможностью для торговцев людьми

Упрощение визового режима для въезда в Азербайджан стало хорошей возможностью для торговцев людьми.

Упрощение визового режима для въезда в Азербайджан стало хорошей возможностью для торговцев людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Нагиф Гамзаев в ходе обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2024 год на сегодняшнем совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству.

Он подчеркнул, что новый план действий, разработанный для противодействия торговле людьми, в частности, для предотвращения действий иностранных преступников, должен учитывать актуальные вызовы.

"Зачастую студентам, которые собственными усилиями поступили в зарубежные вузы, отказывают в выдаче визы, а лжестуденты, которые хотят выехать за границу с иными целями, с легкостью получают их. Считаю, что новый план действий должен помочь решить подобные проблемы", - добавил депутат.