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Депутат: Существует ощутимая разница в зарплатах преподавателей, работающих в вузах Баку и регионов

Депутат: Существует ощутимая разница в зарплатах преподавателей, работающих в вузах Баку и регионов Существует ощутимая разница в заработных платах преподавательского состава, работающего в вузах Баку и регионов.
Внутренняя политика
6 ноября 2023 г. 14:07
Депутат: Существует ощутимая разница в зарплатах преподавателей, работающих в вузах Баку и регионов

Существует ощутимая разница в заработных платах преподавательского состава, работающего в вузах Баку и регионов.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы в ходе обсуждения в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Она сказала, что в регионах действуют филиалы многих университетов: "На основании поступивших обращений могу сказать, что есть серьезные различия в заработных платах преподавателей с учеными степенями, работающих в столице и регионах. При таком раскладе эти преподаватели не будут заинтересованы в работе в регионах".

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Версия на азербайджанском языке Deputat "Bakı və bölgələrdə universitet müəllimlərinin maaşında kifayət qədər fərq var"

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