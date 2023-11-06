Депутат: Существует ощутимая разница в зарплатах преподавателей, работающих в вузах Баку и регионов

Существует ощутимая разница в заработных платах преподавательского состава, работающего в вузах Баку и регионов.

Существует ощутимая разница в заработных платах преподавательского состава, работающего в вузах Баку и регионов.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы в ходе обсуждения в парламенте законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Она сказала, что в регионах действуют филиалы многих университетов: "На основании поступивших обращений могу сказать, что есть серьезные различия в заработных платах преподавателей с учеными степенями, работающих в столице и регионах. При таком раскладе эти преподаватели не будут заинтересованы в работе в регионах".