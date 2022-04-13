О нас
Аудио новости

Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода

Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода "Прошедшее 12 апреля под председательством президента Ильхама Алиева совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года, также было своего рода годовым отчетом послевоенного периода. В ходе совещания президент Ильхам Алиев комплексно представил
Внутренняя политика
13 апреля 2022 г. 16:34
Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода

"Прошедшее 12 апреля под председательством президента Ильхама Алиева совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года, также было своего рода годовым отчетом послевоенного периода. В ходе совещания президент Ильхам Алиев комплексно представил реалии послевоенного периода, включая последние три месяца, как в контексте реализуемых внутри страны социально-экономических проектов, нашего общего развития, так и в контексте внешней политики и региональных отношений".

Этими мыслями с Report поделился депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, в результате успешной и продуманной политики, проводимой президентом Азербайджана, ведущие международные организации, страны мира и региона принимают сложившуюся на Южном Кавказе новую геополитическую реальность:

"Это очень важный вопрос. Ведь план "Большого возвращения", вопрос восстановления наших территорий и установления мира в нашем регионе в значительной степени связан с отношением международной общественности к происходящим процессам. Поэтому президент Ильхам Алиев в первую очередь обратил внимание на отношение ООН - крупнейшей в мире международной организации. Глава государства высоко оценил проведение ООН мероприятия в Шуше. Реакцию армян на отношения ООН и Азербайджана, в частности на совместное мероприятие в Шуше он назвал истеричной. В контексте принятия международными организациями послевоенных реалий, глава государства положительно охарактеризовал отношение Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ и, наконец, Европейского союза. Это должно расцениваться как стратегический успех внешней политики Азербайджана в послевоенное время".

Депутат добавил, что принятие миром новой реальности благодаря международному авторитету и силе Азербайджана является историческим и стратегическим успехом:

"Коснувшись международных вопросов, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ де-факто ненадежна и нефункциональна. За 28 лет своей деятельности она показала нулевой результат и сегодня практически так же неактивна. Потому что предмета ее деятельности больше нет. Поэтому президент Ильхам Алиев адресовал ОБСЕ интересное обращение. Он заявил, что организация может заняться созданием атмосферы доверия в регионе, возродив общественную дипломатию. В этой сфере можно провести определенную работу посредством институтов гражданского общества, СМИ и пр."

Х.Бабаоглу добавил, что президент в своем выступлении на совещании сделал исторический призыв к нашей национальной памяти:

"Этот призыв очень важен для сегодняшнего дня и будущего. Мы не должны забывать оккупацию, Ходжалы, должны всегда быть сильными, готовыми к любым рискам. В этом контексте президент Ильхам Алиев сразу же коснулся вопросов армейского строительства, обратил внимание на созданные в Гадруте соединения коммандос и формирование спецназа, отметил важность того, чтобы Азербайджанская армия всегда была сильной. Эти мысли по-своему наметили направление дальнейшей модели национальной армии Азербайджана".

"В следующем затронутом президентом вопросе нашли отражение послевоенная экономика и ее основные направления, которые включали экономические парадигмы мира и процветания в нашем регионе, будущее развитие Азербайджана. Следующее направление было связано с открытием региональных коммуникаций, в частности, с незамедлительным выполнением Арменией взятых на себя обязательств по Зангезурскому коридору. Если будет нарушено одно из требований трехстороннего соглашения, то есть не будут открыты все виды коммуникаций через Западный Зангезур в Нахчыван и Турцию, Азербайджан, ссылаясь на недействительность по вине Армении одного из пунктов, может признать недействительными все пункты трехстороннего соглашения. Это может расцениваться как последнее серьезное предупреждение Армении", - добавил депутат.

Депутат подчеркнул, что совещание под председательством президента Ильхама Алиева, посвященное итогам первого квартала текущего года, запомнилось как важное событие в контексте внутренних и внешних вызовов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Prezidentin sədrliyi ilə keçirilən müşavirə həm də postmüharibə dövrünün birillik hesabatı idi"

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi