Депутат: Совещание под председательством президента - своего рода годовой отчет послевоенного периода

"Прошедшее 12 апреля под председательством президента Ильхама Алиева совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года, также было своего рода годовым отчетом послевоенного периода. В ходе совещания президент Ильхам Алиев комплексно представил

"Прошедшее 12 апреля под председательством президента Ильхама Алиева совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года, также было своего рода годовым отчетом послевоенного периода. В ходе совещания президент Ильхам Алиев комплексно представил реалии послевоенного периода, включая последние три месяца, как в контексте реализуемых внутри страны социально-экономических проектов, нашего общего развития, так и в контексте внешней политики и региональных отношений".

Этими мыслями с Report поделился депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, в результате успешной и продуманной политики, проводимой президентом Азербайджана, ведущие международные организации, страны мира и региона принимают сложившуюся на Южном Кавказе новую геополитическую реальность:

"Это очень важный вопрос. Ведь план "Большого возвращения", вопрос восстановления наших территорий и установления мира в нашем регионе в значительной степени связан с отношением международной общественности к происходящим процессам. Поэтому президент Ильхам Алиев в первую очередь обратил внимание на отношение ООН - крупнейшей в мире международной организации. Глава государства высоко оценил проведение ООН мероприятия в Шуше. Реакцию армян на отношения ООН и Азербайджана, в частности на совместное мероприятие в Шуше он назвал истеричной. В контексте принятия международными организациями послевоенных реалий, глава государства положительно охарактеризовал отношение Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ и, наконец, Европейского союза. Это должно расцениваться как стратегический успех внешней политики Азербайджана в послевоенное время".

Депутат добавил, что принятие миром новой реальности благодаря международному авторитету и силе Азербайджана является историческим и стратегическим успехом:

"Коснувшись международных вопросов, президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ де-факто ненадежна и нефункциональна. За 28 лет своей деятельности она показала нулевой результат и сегодня практически так же неактивна. Потому что предмета ее деятельности больше нет. Поэтому президент Ильхам Алиев адресовал ОБСЕ интересное обращение. Он заявил, что организация может заняться созданием атмосферы доверия в регионе, возродив общественную дипломатию. В этой сфере можно провести определенную работу посредством институтов гражданского общества, СМИ и пр."

Х.Бабаоглу добавил, что президент в своем выступлении на совещании сделал исторический призыв к нашей национальной памяти:

"Этот призыв очень важен для сегодняшнего дня и будущего. Мы не должны забывать оккупацию, Ходжалы, должны всегда быть сильными, готовыми к любым рискам. В этом контексте президент Ильхам Алиев сразу же коснулся вопросов армейского строительства, обратил внимание на созданные в Гадруте соединения коммандос и формирование спецназа, отметил важность того, чтобы Азербайджанская армия всегда была сильной. Эти мысли по-своему наметили направление дальнейшей модели национальной армии Азербайджана".

"В следующем затронутом президентом вопросе нашли отражение послевоенная экономика и ее основные направления, которые включали экономические парадигмы мира и процветания в нашем регионе, будущее развитие Азербайджана. Следующее направление было связано с открытием региональных коммуникаций, в частности, с незамедлительным выполнением Арменией взятых на себя обязательств по Зангезурскому коридору. Если будет нарушено одно из требований трехстороннего соглашения, то есть не будут открыты все виды коммуникаций через Западный Зангезур в Нахчыван и Турцию, Азербайджан, ссылаясь на недействительность по вине Армении одного из пунктов, может признать недействительными все пункты трехстороннего соглашения. Это может расцениваться как последнее серьезное предупреждение Армении", - добавил депутат.

Депутат подчеркнул, что совещание под председательством президента Ильхама Алиева, посвященное итогам первого квартала текущего года, запомнилось как важное событие в контексте внутренних и внешних вызовов.